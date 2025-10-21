USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана

15:37 947

В Махачкале (Республика Дагестан) в рамках проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19 граждан Азербайджана, незаконно находящихся на территории России. Операция была проведена в Кировском районе города.

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале ведомства, в ходе проверки на улице Даганова было установлено, что на данной территории находятся двадцать девять граждан Азербайджана. Девятнадцать из них, как сообщается, нарушили правила пребывания в Российской Федерации и осуществляли трудовую деятельность без необходимых разрешений.

В отношении азербайджанцев будет применена мера административного выдворения с территории Российской Федерации в соответствии с ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания иностранным гражданином или лицом без гражданства).

