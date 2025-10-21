USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Кто сядет в кресло NASA: министр или миллионер?

15:40 346

Министр транспорта США Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы аэрокосмического агентства NASA, и предприниматель Джаред Айзекман борются на пост постоянного руководителя ведомства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Министр транспорта США Шон Даффи

Как сообщает издание, Даффи в ходе внутренних обсуждений выразил заинтересованность в том, чтобы возглавить NASA на постоянной основе. На эту должность также претендует предприниматель и миллиардер Айзекман, чья кандидатура ранее уже рассматривалась, но была отозвана президентом США Дональдом Трампом.

Миллионер и предприниматель Джаред Айзекман

«За кулисами оба борются за руководство NASA. В минувшие выходные советники и конгрессмены, представляющие Даффи и Айзекмана, связывались с представителями администрации Трампа, включая самого президента, чтобы поддержать своих кандидатов», – пишет WSJ.

По данным источников, соратники Даффи пытались убедить Белый дом не поддерживать кандидатуру Айзекмана, утверждая, что тот прибегал к услугам лоббистов и блогеров для продвижения своей кандидатуры. Предприниматель, в свою очередь, отрицал использование каких-либо оплаченных посредников и заявил, что не делал официальных заявлений о повторном участии в отборе. Полномочия Даффи в качестве временного руководителя NASA истекают в конце года и, по информации издания, администрация Трампа планирует в ближайшее время определиться с постоянным назначением.

