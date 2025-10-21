Тофик Зульфугаров: Азербайджан сделал шаг, очередь за Арменией

Азербайджан ожидает соответствующих шагов от Армении после решения Баку снять все ограничения на транзит грузов в ее направлении. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в комментарии haqqin.az.

Он отметил, что коммуникации между Азербайджаном и Арменией пока не функционируют и не восстановлены.

«Следовательно, транзит осуществляется через третьи страны. До этого существовали ограничения, и грузы, адресатом которых являлась Армения, не могли проходить через территорию Азербайджана. Сейчас же Баку разрешил такой транзит. Как я понимаю, Азербайджан ожидает соответствующих шагов от Армении», — заявил Зульфугаров.

По его словам, говорить о масштабных экономических результатах пока рано, однако уже сейчас можно ожидать, что решение принесет пользу обеим странам.

«Экономика Армении тесно связана с российской и, вероятно, все экспортно-импортные операции будут происходить в основном по железной дороге. Это даст возможность обеим сторонам получать выгоду — Азербайджану в виде транзитных сборов и дополнительных доходов, а Армении — за счет расширения логистических возможностей», — подчеркнул экс-министр.

Зульфугаров добавил, что дальнейшее развитие ситуации покажет, насколько это решение повлияет на экономическую динамику обеих стран.

Ранее во время официального визита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью открыл транзит грузов в сторону Армении.