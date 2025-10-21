USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Тофик Зульфугаров: Азербайджан сделал шаг, очередь за Арменией

15:45 495

Азербайджан ожидает соответствующих шагов от Армении после решения Баку снять все ограничения на транзит грузов в ее направлении. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в комментарии haqqin.az.

Он отметил, что коммуникации между Азербайджаном и Арменией пока не функционируют и не восстановлены.

«Следовательно, транзит осуществляется через третьи страны. До этого существовали ограничения, и грузы, адресатом которых являлась Армения, не могли проходить через территорию Азербайджана. Сейчас же Баку разрешил такой транзит. Как я понимаю, Азербайджан ожидает соответствующих шагов от Армении», — заявил Зульфугаров.

По его словам, говорить о масштабных экономических результатах пока рано, однако уже сейчас можно ожидать, что решение принесет пользу обеим странам.

«Экономика Армении тесно связана с российской и, вероятно, все экспортно-импортные операции будут происходить в основном по железной дороге. Это даст возможность обеим сторонам получать выгоду — Азербайджану в виде транзитных сборов и дополнительных доходов, а Армении — за счет расширения логистических возможностей», — подчеркнул экс-министр.

Зульфугаров добавил, что дальнейшее развитие ситуации покажет, насколько это решение повлияет на экономическую динамику обеих стран.

Ранее во время официального визита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью открыл транзит грузов в сторону Армении.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 188
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2054
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 945
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6979
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2186
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4383
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 702
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1828
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1351
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099

ЭТО ВАЖНО

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 188
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2054
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 945
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6979
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2186
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4383
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 702
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1828
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1351
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться