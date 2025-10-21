USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Копенгаген не смеется над «шуткой» Трампа

15:59 250

Высокопоставленные чиновники Дании по-прежнему выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп не отказался от намерения установить контроль над Гренландией, несмотря на отсутствие публичных заявлений по этому вопросу в последние месяцы. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, в Копенгагене «не исключают, что Трамп полон решимости стать первым президентом США, значительно расширившим территорию Америки, впервые после приобретения Аляски в 1867 году при экс-президенте Эндрю Джонсоне». Датские власти выражают обеспокоенность тем, что одержимость главы Белого дома идеей контроля над Гренландией может представлять собой «серьезную угрозу для отношений с США и глобального уважения к суверенитету и международным границам», однако «некоторые европейские партнеры в ЕС и НАТО этого не осознают», говорится в материале.

Как отмечает издание, чтобы не провоцировать «вспыльчивого» американского лидера, особенно на фоне продолжающихся торговых переговоров с Вашингтоном, ряд европейских чиновников предпочитают воспринимать инициативу по аннексии Гренландии как «отвлекающий маневр или шутку», однако «в Копенгагене никто не смеется».

Ранее сообщалось, что Гренландия была включена Пентагоном в зону ответственности Северного командования ВС США. В заявлении министерства обороны подчеркивалось, что такое решение «укрепит способность американских ВС защищать континентальную часть Соединенных Штатов», а также будет способствовать усилению «обороны Западного полушария и углублению отношений с союзниками и партнерами в Арктике». Как отмечает Politico, власти Дании не были уведомлены о решении Вашингтона.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 199
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2060
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 956
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6989
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4161
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2195
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4388
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 703
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1829
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1352
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2102

ЭТО ВАЖНО

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 199
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2060
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 956
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6989
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4161
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2195
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4388
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 703
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1829
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1352
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2102
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться