Копенгаген не смеется над «шуткой» Трампа

Высокопоставленные чиновники Дании по-прежнему выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп не отказался от намерения установить контроль над Гренландией, несмотря на отсутствие публичных заявлений по этому вопросу в последние месяцы. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, в Копенгагене «не исключают, что Трамп полон решимости стать первым президентом США, значительно расширившим территорию Америки, впервые после приобретения Аляски в 1867 году при экс-президенте Эндрю Джонсоне». Датские власти выражают обеспокоенность тем, что одержимость главы Белого дома идеей контроля над Гренландией может представлять собой «серьезную угрозу для отношений с США и глобального уважения к суверенитету и международным границам», однако «некоторые европейские партнеры в ЕС и НАТО этого не осознают», говорится в материале.

Как отмечает издание, чтобы не провоцировать «вспыльчивого» американского лидера, особенно на фоне продолжающихся торговых переговоров с Вашингтоном, ряд европейских чиновников предпочитают воспринимать инициативу по аннексии Гренландии как «отвлекающий маневр или шутку», однако «в Копенгагене никто не смеется».

Ранее сообщалось, что Гренландия была включена Пентагоном в зону ответственности Северного командования ВС США. В заявлении министерства обороны подчеркивалось, что такое решение «укрепит способность американских ВС защищать континентальную часть Соединенных Штатов», а также будет способствовать усилению «обороны Западного полушария и углублению отношений с союзниками и партнерами в Арктике». Как отмечает Politico, власти Дании не были уведомлены о решении Вашингтона.