USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана

16:04 201

На сегодняшнем процессе в Бакинском военном суде по делу бывшего так называемого «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна, обвиняемого в военных преступлениях, обвиняемый Варданян обратился к суду с просьбой о конфиденциальной встрече со своим адвокатом Авраамом Берманом. Суд удовлетворил ходатайство и объявил короткий перерыв.

После перерыва Варданян подал другое ходатайство — об отказе от своего защитника Авраама Бермана. Обосновывая просьбу, он повторил ранее высказанные на заседаниях претензии и заявил, что в целом недоволен судебным процессом, поэтому отказывается от адвоката.

Адвокат Авраам Берман отметил, что оставляет вопрос удовлетворения ходатайства на усмотрение суда.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что обвиняемый не объяснил, по какой причине отказывается от адвоката, однако имеет на это право. Тем не менее по закону обвиняемый не может полностью отказаться от защиты: если он не желает продолжать сотрудничество с нынешним адвокатом, то должен заключить договор с другим. Или при отсутствии средств ему должен быть назначен защитник за счет государства.

Рубен Варданян заявил, что другого адвоката у него нет, и выразил согласие на назначение защитника государством.

После обсуждения суд удалился в совещательную комнату и принял решение: удовлетворить ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката Авраама Бермана.

Для обеспечения защиты обвиняемого за счет государства суд направил соответствующее постановление в Коллегию адвокатов Азербайджана.

Судебное заседание было отложено, следующее назначено на 28 октября.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 202
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2060
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 957
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6992
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4162
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2199
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4388
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 704
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1831
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1352
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2103

ЭТО ВАЖНО

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 202
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2060
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 957
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6992
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4162
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2199
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4388
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 704
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1831
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1352
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться