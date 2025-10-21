Рубен Варданян отказался в суде от Бермана

На сегодняшнем процессе в Бакинском военном суде по делу бывшего так называемого «госминистра» карабах ских сепаратистов Рубена Варданяна, обвиняемого в военных преступлениях, обвиняемый Варданян обратился к суду с просьбой о конфиденциальной встрече со своим адвокатом Авраамом Берманом. Суд удовлетворил ходатайство и объявил короткий перерыв.

После перерыва Варданян подал другое ходатайство — об отказе от своего защитника Авраама Бермана. Обосновывая просьбу, он повторил ранее высказанные на заседаниях претензии и заявил, что в целом недоволен судебным процессом, поэтому отказывается от адвоката.

Адвокат Авраам Берман отметил, что оставляет вопрос удовлетворения ходатайства на усмотрение суда.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что обвиняемый не объяснил, по какой причине отказывается от адвоката, однако имеет на это право. Тем не менее по закону обвиняемый не может полностью отказаться от защиты: если он не желает продолжать сотрудничество с нынешним адвокатом, то должен заключить договор с другим. Или при отсутствии средств ему должен быть назначен защитник за счет государства.