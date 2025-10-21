USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
При поддержке Банка АВВ стартует Бакинский джазовый фестиваль

16:08 446

24 октября в Баку стартует очередной Бакинский джазовый фестиваль — одно из самых ожидаемых культурных событий осени, проходящее при партнерской поддержке Банка АВВ.

В этом году фестиваль отмечает 20-летний юбилей. Основанный в 2005 году известным саксофонистом и композитором Рaином Султановым, Бакинский джазовый фестиваль за два десятилетия стал важной площадкой для культурного диалога и символом джазовых традиций Азербайджана.

Фестиваль продлится до 31 октября. В течение фестивальной недели на сценах столицы выступят ведущие джазовые исполнители и коллективы из разных стран, представив публике богатую палитру музыкальных жанров и направлений.

Программа фестиваля включает концерты, выставки, джем-сессии, кинопоказы, мастер-классы и семинары, которые будут проходить как на открытых площадках, так и в камерных залах. Особое место займут встречи с музыкальными блогерами из Великобритании и Швейцарии, а также панельная дискуссия с участием международных экспертов в области джаза.

Отдельное внимание в этом году уделено социальной инклюзии: в рамках фестиваля пройдут специальные мастер-классы и концерты для молодых людей с ограниченными возможностями.

Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях, на официальном сайте https://abb-bank.az, по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

17:30 461
16:25 1691
16:48 1780
15:27 4508
16:33 5997
16:04 2175
15:47 2982
15:37 2952
15:28 9708
08:59 4544
14:50 3710

