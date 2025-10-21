USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Индекс дорожного трафика от Numbeo: Азербайджан необоснованно оказался в первой тридцатке

В публикациях на страницах СМИ появились ссылки на так называемый глобальный рейтинг дорожного трафика Numbeo, в котором Азербайджан по итогам первого полугодия почему-то оказался на 27-й строчке. При всем уважении к этой платформе, данный показатель не отражает объективной картины транспортной ситуации в стране. Так, вопросы вызывает использованная методология. Индекс сформирован на основании онлайн-опроса пользователей платформы, на которой даже нет необходимости регистрироваться, и в случае с Азербайджаном речь идет примерно о 76 опрошенных в Баку и 81 - по стране. Такую выборку нельзя считать релевантной. Количество опрошенных может возрасти в любой момент времени и место страны в рейтинге изменится, просто на основании оценки любого человека, даже не находящегося в Азербайджане. Об этом заявил известный экперт по вопросам транспорта Эльмаддин Мурадлы.

Он также отметил, что сравнение стран в рейтинге по индексу дорожного трафика некорректно в корне. Сравнивать по уровню «пробок», например, страны, в которых больше тысячи городов, с другими, насчитывающими всего лишь несколько крупных населенных пунктов, методологически неверно: ошибочность такого подхода можно заметить, если посмотреть на расположение других стран в этом списке. К тому же, в рейтинге указано в общей сложности около 90 стран, что уже говорит о неполной картине. Вызывает удивление и то, что в первой тридцадке присутствуют ОАЭ, Австралия, Кувейт. Известно, что там практически нет крупных заторов, а значит, эти страны не могут находиться в начале списка. Казусы методологии привели к тому, что такие страны как Эквадор и Пакистан опережают в рейтинге США, a Бельгию и Канаду опережают Тунис, Мaрокко и Чили. Вызывает удивление и то, что Армению опережает Германия, Люксембург и Португалия.  Для сравнения, крупная нидерландская компания-поставщик навигационного оборудования ТомТом регулярно публикует результаты более релеватного собственного исследования об уровне «пробок» именно по городам.

Эксперт также напомнил, что ресурс Numbeo часто подвергается критике в СМИ и среди общественности из-за недостоверных данных. К примеру, в 2017 году вследствие манипуляций одного человека с опросом платформа присвоила высокий криминальный индекс городу Лунд в Швеции, который на самом деле является одним из самых спокойных и безопасных в Европе. Аналогичный казус произошёл в 2022 году, когда ярлык самого опасного европейского города этот ресурс навесил уже на Бредфорд в Англии. Это еще раз свидетельствует о необходимости перепроверять данные через несколько источников.

Таким образом, публикация Numbeo о загруженности дорог не может служить объективным отражением транспортной ситуации в Баку, а тем более в Азербайджане.

Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
Россия завела старую шарманку
Россия завела старую шарманку
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:47
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
