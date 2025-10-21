Закроют центральный проспект Баку

Сегодня с 23:00 на проспекте Нефтяников - на участке, проходящем перед площадью Азадлыг в Сабаильском районе Баку - будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение будет организовано через территорию площади до завершения работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать дорожные знаки и правила движения, проявлять осторожность на участке ремонта.