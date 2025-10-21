USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Закроют центральный проспект Баку

16:14 1414

Сегодня с 23:00 на проспекте Нефтяников - на участке, проходящем перед площадью Азадлыг в Сабаильском районе Баку - будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение будет организовано через территорию площади до завершения работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать дорожные знаки и правила движения, проявлять осторожность на участке ремонта.

Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 464
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 1695
Россия завела старую шарманку
Россия завела старую шарманку
16:48 1782
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
15:27 4513
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6002
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 2178
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:47
15:47 2983
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 2953
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 9715
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4545
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 3712

