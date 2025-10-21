Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду

Адвокат Исмаил Кенгерли, выступая в суде по делу бывшего руководителя Управления Приморского бульвара Ильгара Мустафаева, заявил, что на скамье подсудимых оказался не просто человек, а сама идея справедливости. Он подчеркнул, что обвинение построено не на доказательствах, а на арифметических догадках и слухах. По словам адвоката, следствие оперирует «цифрами из воздуха», не подкрепленными ни расчетами, ни бухгалтерскими документами, ни свидетельскими показаниями.

Кенгерли напомнил, что история началась с аудиторской проверки Счетной палаты, которая сначала выявила «недостачу» в 3,7 миллиона манатов, а уже через несколько дней эта сумма выросла до 12 миллионов. Еще 1,8 миллиона «добавила» Налоговая служба. «Это арифметическая пирамида, построенная на предположениях, а не на фактах», — заявил адвокат. Он отметил, что, согласно официальным данным, за 2021–2024 годы доходы Управления составили около 48 миллионов манатов, расходы — столько же, а в отдельные годы даже превышали доходы, что исключает возможность личной выгоды. Далее адвокат подробно разобрал все двенадцать пунктов обвинения. Первый касался аттракционов и сезонной торговли, где следствие якобы выявило многомиллионные хищения. Кенгерли напомнил, что именно при Мустафаеве все объекты были выведены из «серой зоны» и начали работать официально, платить налоги и сборы. «То, что раньше не отражалось в бухгалтерии, стало прозрачным. А обвинение назвало это «присвоением», — отметил он.

Второй эпизод касался прогулочного катера, доходы от которого, по версии следствия, были занижены. Адвокат указал на абсурдность расчетов, где фигурировали десятки тысяч пассажиров в годы пандемии, когда бульвар был закрыт и рейсы не выполнялись. «Следствие не учло ни погодные условия, ни бесплатные рейсы для ветеранов войны, ни карантинные ограничения», — подчеркнул Кенгерли. Говоря о доходах от торговли мороженым, сладкой ватой и фастфудом, адвокат напомнил, что все предприниматели имели с Управлением официальные договоры и платили налоги по счетам. «Если бы хоть один из них работал в тени, налоговая давно предъявила бы претензии. Но их нет», — сказал он. Особое недоумение, по словам Кенгерли, вызывает обвинение, связанное с автостоянками. После реформы сотрудники, занимавшиеся стоянками, стали индивидуальными предпринимателями, чтобы сохранить рабочие места. Однако следствие записало их общий оборот как личный доход Мустафаева. «Это не прибыль, а валовые поступления, из которых выплачиваются зарплаты и налоги. Такое обвинение — грубая методологическая ошибка», — подчеркнул адвокат.

Кенгерли также отверг обвинения, связанные с закупкой декоративных растений для благоустройства. По его словам, тендеры проводились законно, а теплица управления, которую следствие называло источником «бесплатных» растений, служила лишь временным складом. «Эта теплица физически не могла выращивать тысячи растений для 16-километрового бульвара», — пояснил он. Особое внимание адвокат уделил судебно-экономической экспертизе, проведенной по поручению следствия Министерством юстиции. Ее результаты не подтвердили обвинение, после чего заключение было исключено из дела. «Когда доказательство не вписывается в схему, его просто выбрасывают, — с горечью посетовал Кенгерли. — Это не правосудие, а подгонка фактов под версию». Комментируя общее обвинение о «присвоении» Мустафаевым 12 миллионов манатов за восемь лет, адвокат подчеркнул, что в материалах дела нет ни одного документа, перевода или свидетельских показаний, указывающих на личное получение денег его подзащитным. «Ни один человек не заявил: «Я передавал деньги Мустафаеву». Ни один! Это обвинение построено на догадках», — заявил он.