Орбан держит Венгрию в режиме ЧП

Парламент Венгрии продлил на полгода чрезвычайное положение из-за российско-украинской войны, за соответствующий законопроект проголосовали 127 депутатов, против — 56. Об этом сообщает ТАСС.

Режим ЧП предоставляет правительству и премьер-министру Венгрии возможность принимать решения в ускоренном порядке – через указы и постановления, минуя парламентские процедуры. Документ, как и ранее, поддержали депутаты правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их союзники из числа христианских демократов, тогда как представители оппозиции выступили с критикой продления особого режима.

Правительство объявило чрезвычайное положение сроком на 180 дней в связи с началом российской агрессии в Украине в мае 2022 года и с тех пор продлевало его уже шесть раз.

Выступая перед депутатами, госсекретарь Минюста Венгрии Роберт Репаши отметил, что война между Россией и Украиной продолжается уже более трех лет и продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в самой Венгрии.

«Его негативные последствия стали частью нашей повседневной жизни, и это наглядно демонстрирует обоснованность поддержания особого правового порядка», – пояснил он.

Репаши подчеркнул, что правительство считает необходимым продлить режим чрезвычайного положения до 13 мая следующего года, что означает проведение парламентских выборов, запланированных на апрель 2026 года, в условиях действия особого правового режима.

Такой порядок был впервые введен в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и предоставил Кабинету министров расширенные полномочия для оперативного управления страной, что сразу вызвало критику со стороны оппозиции и руководства Евросоюза. Несмотря на обвинения в злоупотреблении властью, нарушений законодательства в связи с действием чрезвычайного положения зафиксировано не было.