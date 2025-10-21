Армян могут оставить без церковного телеканала

USD 1.7000
В Армении под вопросом дальнейшая работа церковного телеканала «Шогакат», сообщают армянские СМИ.

Проект поправок в закон «Об аудиовизуальных медиа» предусматривает сокращение количества телеканалов со статусом общественного вещателя — с трех до двух. Одним из нынешних трех является «Шогакат».

Соавтор законопроекта Тагуи Казарян не исключила, что телеканал может быть закрыт.

«Несколько лет государство финансировало этот телеканал без какой-либо конкурсной основы. Думаю, эти средства можно использовать эффективнее — заказывая передачи соответствующего содержания на конкурсной основе, в которых может участвовать и эта телекомпания», — заявила она.

Оппозиционный депутат Лилит Галстян отметила, что церковь частично сама финансирует «Шогакат», однако этот аргумент не убедил авторов законопроекта. Кроме того, Казарян обвинила телеканал в освещении оппозиционных шествий и митингов.

