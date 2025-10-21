USD 1.7000
Россия не собирается прекращать боевые действия в Украине без «всеобъемлющего мирного соглашения», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что такой подход «противоречит договоренностям», достигнутым между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным на Аляске.

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, а там пускай история рассудит… Просто остановиться — это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», — сказал Лавров.

По его словам, после переговоров с Путиным глава Белого дома выступил «за долгосрочный устойчивый мир», отказавшись от идеи немедленного прекращения огня, «которое ни к чему не приведет», однако теперь «европейские покровители» президента Украины Владимира Зеленского пытаются убедить американцев изменить позицию и перестать добиваться «долгосрочного урегулирования».

С точки зрения Лаврова, немедленное прекращение огня приведет к тому, что большая часть Украины «останется под руководством нацистского режима». Он заявил, что перемирие не только позволит «накачать» ВСУ оружием, но и будет стимулировать «террористические действия в виде ударов по гражданской инфраструктуре» России.

Лавров добавил, что Москва по-прежнему настаивает на «обеспечении внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса» Украины, что предполагает отказ от вступления в НАТО. Кроме того, он вновь заявил о «геноциде русского и русскоязычного населения» в Украине, «прекращения которого Россия также намерена добиваться в рамках устранения первопричин войны».

