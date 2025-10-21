USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Палестинский посол в Минтруда и соцзащиты Азербайджана

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Азербайджане Ахмедом Метани.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев отметил, что азербайджанский и палестинский народы «связаны историческими, религиозными, культурными и дружескими отношениями», подчеркнув «наличие взаимной поддержки и солидарности» между двумя странами.

На встрече была подчеркнута важность Центра труда Организации исламского сотрудничества, расположенного в Баку, в расширении связей между государствами-членами, а также в обмене опытом в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Была представлена информация о проводимых в Азербайджане в последние годы «реформах в сфере труда» и «достигнутых успехах». Отмечено, что существует «значительный потенциал» для развития сотрудничества между двумя странами, проведения «активного обмена опытом и информацией».

Ахмед Метани подчеркнул, что между Палестиной и Азербайджаном существуют «дружеские отношения», которые «постоянно развиваются», и выразил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества в сфере труда. Также был проведен обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в этой области.

