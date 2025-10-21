USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Турки вообще не в курсе, как полетит Путин

Власти Турции не располагают информацией о возможном маршруте перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Источник подчеркнул, что власти не передавали в прессу никаких данных о возможном маршруте Путина через территорию Турцию и не располагают подобной информацией.

Ранее портал AirLive, специализирующийся на отслеживании авиаперелетов, предположил, что российский лидер может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции для прибытия в Будапешт, при этом утверждая, что соответствующие сведения якобы поступили от турецких властей.

Во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны могут задержать самолет Путина, если он попытается войти в польское воздушное пространство во время полета в венгерскую столицу.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.

