Сахиба Гафарова на 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) в городе Женеве Швейцарской Конфедерации. Спикер азербайджанского парламента произнесла речь на ассамблее и председательствовала на обсуждениях на тему «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса».

В своем выступлении на ассамблее спикер Сахиба Гафарова проинформировала участников мероприятия о подписании в августе этого года в Вашингтоне Совместной Декларации Азербайджана и Армении. Заявив, что стороны также парафировали мирный договор, спикер сказала, что это – исторический шаг на пути к прекращению продлившегося десятилетия армяно-азербайджанского конфликта. Спикер Милли Меджлиса выразила надежду на то, что это знаменательное событие откроет новую страницу прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.

Как отметила спикер Милли Меджлиса, азербайджанский народ на собственном опыте познал, что означает гуманитарный кризис. Напомнив, что еще в начале 1990-х годов в результате армяно-азербайджанского конфликта около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами и что благодаря постоянным национальным усилиям и поддержке международных партнеров Азербайджан смог удовлетворить насущные потребности перемещенного населения, она добавила, что после восстановления своей территориальной целостности в 2020 году Азербайджан начал масштабные проекты по восстановлению и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях.

Однако, заметила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, все еще остаются нерешенными некоторые серьезные проблемы; она указала в их числе в качестве одного из наиболее актуальных вопросов загрязнение Азербайджана минами. Спикер отметила, что в годы оккупации Арменией было установлено огромное количество мин на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Было подчеркнуто, что с 2020 года по настоящее время более 400 азербайджанцев погибли или получили ранения из-за мин.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание на ассамблее на еще один гуманитарный вызов – вопрос судьбы пропавших без вести азербайджанцев.