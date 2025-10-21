USD 1.7000
Сахиба Гафарова на 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) в городе Женеве Швейцарской Конфедерации. Спикер азербайджанского парламента произнесла речь на ассамблее и председательствовала на обсуждениях на тему «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса».

В своем выступлении на ассамблее спикер Сахиба Гафарова проинформировала участников мероприятия о подписании в августе этого года в Вашингтоне Совместной Декларации Азербайджана и Армении. Заявив, что стороны также парафировали мирный договор, спикер сказала, что это – исторический шаг на пути к прекращению продлившегося десятилетия армяно-азербайджанского конфликта. Спикер Милли Меджлиса выразила надежду на то, что это знаменательное событие откроет новую страницу прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.

Как отметила спикер Милли Меджлиса, азербайджанский народ на собственном опыте познал, что означает гуманитарный кризис. Напомнив, что еще в начале 1990-х годов в результате армяно-азербайджанского конфликта около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами и что благодаря постоянным национальным усилиям и поддержке международных партнеров Азербайджан смог удовлетворить насущные потребности перемещенного населения, она добавила, что после восстановления своей территориальной целостности в 2020 году Азербайджан начал масштабные проекты по восстановлению и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях.

Однако, заметила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, все еще остаются нерешенными некоторые серьезные проблемы; она указала в их числе в качестве одного из наиболее актуальных вопросов загрязнение Азербайджана минами. Спикер отметила, что в годы оккупации Арменией было установлено огромное количество мин на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Было подчеркнуто, что с 2020 года по настоящее время более 400 азербайджанцев погибли или получили ранения из-за мин.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание на ассамблее на еще один гуманитарный вызов – вопрос судьбы пропавших без вести азербайджанцев.

В рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза было также проведено Координационное заседание Азиатской Парламентской Ассамблеи под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Спикер Сахиба Гафарова в своем выступлении на мероприятии подчеркнула существенную роль подобных заседаний в расширении сотрудничества и координации по основным международным вопросам, представляющим всеобщий интерес.

Говоря о работе, проделанной с начала председательства Азербайджана в организации в 2024 году, Сахиба Гафарова сообщила, что в этот период прилагались усилия для расширения сотрудничества и диалога в рамках ассамблеи, были предприняты важные шаги, связанные с развитием институционального потенциала АПА, расширением ее рядов и повышением эффективности ее существующих органов. Кроме того, в срок председательства Азербайджана был достигнут консенсус по решению о формировании бюджета АПА, что крайне важно с точки зрения дальнейшего усиления и расширения возможностей ассамблеи.

