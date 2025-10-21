Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?

После достижения перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа внимание международного сообщества переключилось на вторую фазу плана, согласно которому ХАМАС должен быть полностью разоружен и исключен из управления сектором, а контроль над безопасностью перейдет к международной миротворческой миссии, формирование которой рассматривается как ключевой элемент будущего урегулирования. Пока неясно, каким образом будет сформирован международный стабилизационный контингент и какие именно страны в него войдут. Однако в ряде зарубежных источников Азербайджан упоминается среди государств, рассматриваемых в качестве потенциальных участников миссии. По информации иностранных СМИ, США ведут консультации с мусульманскими странами — Азербайджаном, Пакистаном и Индонезией — относительно их возможного участия в международных силах по стабилизации ситуации в Газе.

Официальный Баку пока не комментировал эти сообщения. Тем не менее эксперты считают, что участие Азербайджана в подобной миссии не выглядит невероятным: страна активно расширяет свое присутствие в ближневосточных процессах, укрепляет связи с США и Израилем, а также демонстрирует готовность к более широким форматам международного взаимодействия в сфере безопасности. С другой стороны, решение о направлении азербайджанского контингента в столь сложный и политически чувствительный регион требует взвешенного подхода. Участие в миротворческой миссии в Газе не может рассматриваться исключительно как проявление солидарности - оно связано с серьезными политическими, военными и дипломатическими рисками. Упоминание Азербайджана среди возможных участников миссии свидетельствует, прежде всего, о растущем международном авторитете страны и укреплении ее стратегических отношений с Вашингтоном. Эти отношения, по оценкам экспертов, уже переходят в фазу более тесного военно-политического партнерства.

В этой связи уместно напомнить, что в начале 2000-х годов Азербайджан уже участвовал в миротворческих операциях под эгидой США и НАТО, направляя воинские подразделения в Афганистан и Косово. Однако ситуация в Газе гораздо сложнее: здесь тесно переплетены интересы региональных держав, а любая внешняя интервенция воспринимается не только как военная, но и как идеологическая миссия. По информации израильской газеты Haaretz, Вашингтон рассматривает Азербайджан — во многом из-за его устойчивых связей как с Израилем, так и с Турцией — как важного кандидата на участие в будущей международной миссии. Однако Баку пока воздерживается от согласия, учитывая, что Израиль выступает против присутствия турецких военных в секторе Газа. «Соединенные Штаты прилагают усилия для создания международных сил стабилизации в секторе Газа в рамках плана президента Дональда Трампа и рассматривают Азербайджан как одного из наиболее подходящих партнеров для участия в этой миссии», — отмечает издание.

18 октября в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. Позже Купер провел переговоры с министром обороны Закиром Гасановым. Стороны обсудили перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Судя по контексту визита, одной из тем переговоров могла стать именно будущая международная миссия в Газе, поскольку регион входит в зону ответственности Центрального командования США. При этом Вашингтон с самого начала заявил, что американские войска не будут участвовать в операции. Об этом адмирал Купер объявил 11 октября во время своего визита в сектор Газа, подчеркнув, что США ограничатся координацией и технической поддержкой процесса. После достижения хрупкого перемирия в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялся саммит мира с участием стран-гарантов, который возглавил Дональд Трамп. На встречу был приглашен и президент Азербайджана. Лидеры Турции, Египта, Катара и США подписали совместную декларацию, не содержащую прямых положений о создании международной миссии, однако Египет заявил о готовности возглавить ее при соответствующем международном мандате.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Шарм-эш-Шейха, заявил, что окончательная структура и мандат миссии все еще обсуждаются, добавив, что турецкие министры обороны, иностранных дел и глава MİT находятся в постоянных контактах с зарубежными партнерами. А на следующий день министр обороны Турции Яшар Гюлер на заседании министров обороны НАТО подтвердил готовность Анкары участвовать в формируемой миссии. Французские источники также сообщили, что Турция может сыграть ведущую роль, однако участие турецких войск в Газе остается маловероятным без согласия Израиля, выступающего категорически против турецкого присутствия в Газе. Таким образом, возможность участия Азербайджана в миротворческой миссии напрямую зависит от участия Турции. Если турецкое присутствие будет заблокировано, США, вероятно, сделают ставку на страны, близкие к Анкаре, но не вызывающие неприятия в Иерусалиме. В этом контексте Азербайджан рассматривается как компромиссная фигура — мусульманская страна с надежной репутацией и доверительными отношениями с еврейским государством.