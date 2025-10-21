USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?

важный вопрос
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
17:23 772

После достижения перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа внимание международного сообщества переключилось на вторую фазу плана, согласно которому ХАМАС должен быть полностью разоружен и исключен из управления сектором, а контроль над безопасностью перейдет к международной миротворческой миссии, формирование которой рассматривается как ключевой элемент будущего урегулирования.

Пока неясно, каким образом будет сформирован международный стабилизационный контингент и какие именно страны в него войдут. Однако в ряде зарубежных источников Азербайджан упоминается среди государств, рассматриваемых в качестве потенциальных участников миссии.

По информации иностранных СМИ, США ведут консультации с мусульманскими странами — Азербайджаном, Пакистаном и Индонезией — относительно их возможного участия в международных силах по стабилизации ситуации в Газе.

В начале 2000-х годов Азербайджан уже участвовал в миротворческих операциях под эгидой США и НАТО, направляя воинские подразделения в Афганистан и Косово. Однако ситуация в Газе гораздо сложнее

Официальный Баку пока не комментировал эти сообщения. Тем не менее эксперты считают, что участие Азербайджана в подобной миссии не выглядит невероятным: страна активно расширяет свое присутствие в ближневосточных процессах, укрепляет связи с США и Израилем, а также демонстрирует готовность к более широким форматам международного взаимодействия в сфере безопасности.

С другой стороны, решение о направлении азербайджанского контингента в столь сложный и политически чувствительный регион требует взвешенного подхода. Участие в миротворческой миссии в Газе не может рассматриваться исключительно как проявление солидарности - оно связано с серьезными политическими, военными и дипломатическими рисками.

Упоминание Азербайджана среди возможных участников миссии свидетельствует, прежде всего, о растущем международном авторитете страны и укреплении ее стратегических отношений с Вашингтоном. Эти отношения, по оценкам экспертов, уже переходят в фазу более тесного военно-политического партнерства.

Упоминание Азербайджана среди возможных участников миссии свидетельствует, прежде всего, о растущем международном авторитете страны и укреплении ее стратегических отношений с Вашингтоном

В этой связи уместно напомнить, что в начале 2000-х годов Азербайджан уже участвовал в миротворческих операциях под эгидой США и НАТО, направляя воинские подразделения в Афганистан и Косово. Однако ситуация в Газе гораздо сложнее: здесь тесно переплетены интересы региональных держав, а любая внешняя интервенция воспринимается не только как военная, но и как идеологическая миссия.

По информации израильской газеты Haaretz, Вашингтон рассматривает Азербайджан — во многом из-за его устойчивых связей как с Израилем, так и с Турцией — как важного кандидата на участие в будущей международной миссии. Однако Баку пока воздерживается от согласия, учитывая, что Израиль выступает против присутствия турецких военных в секторе Газа.

«Соединенные Штаты прилагают усилия для создания международных сил стабилизации в секторе Газа в рамках плана президента Дональда Трампа и рассматривают Азербайджан как одного из наиболее подходящих партнеров для участия в этой миссии», — отмечает издание.

Судя по контексту визита американского генерала в Баку, одной из тем переговоров могла стать именно будущая международная миссия в Газе, поскольку регион входит в зону ответственности Центрального командования США

18 октября в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. Позже Купер провел переговоры с министром обороны Закиром Гасановым. Стороны обсудили перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Судя по контексту визита, одной из тем переговоров могла стать именно будущая международная миссия в Газе, поскольку регион входит в зону ответственности Центрального командования США.

При этом Вашингтон с самого начала заявил, что американские войска не будут участвовать в операции. Об этом адмирал Купер объявил 11 октября во время своего визита в сектор Газа, подчеркнув, что США ограничатся координацией и технической поддержкой процесса.

После достижения хрупкого перемирия в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялся саммит мира с участием стран-гарантов, который возглавил Дональд Трамп. На встречу был приглашен и президент Азербайджана. Лидеры Турции, Египта, Катара и США подписали совместную декларацию, не содержащую прямых положений о создании международной миссии, однако Египет заявил о готовности возглавить ее при соответствующем международном мандате.

Однако возможность участия Азербайджана в миротворческой миссии напрямую зависит от участия Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Шарм-эш-Шейха, заявил, что окончательная структура и мандат миссии все еще обсуждаются, добавив, что турецкие министры обороны, иностранных дел и глава MİT находятся в постоянных контактах с зарубежными партнерами. А на следующий день министр обороны Турции Яшар Гюлер на заседании министров обороны НАТО подтвердил готовность Анкары участвовать в формируемой миссии.

Французские источники также сообщили, что Турция может сыграть ведущую роль, однако участие турецких войск в Газе остается маловероятным без согласия Израиля, выступающего категорически против турецкого присутствия в Газе.

Таким образом, возможность участия Азербайджана в миротворческой миссии напрямую зависит от участия Турции. Если турецкое присутствие будет заблокировано, США, вероятно, сделают ставку на страны, близкие к Анкаре, но не вызывающие неприятия в Иерусалиме. В этом контексте Азербайджан рассматривается как компромиссная фигура — мусульманская страна с надежной репутацией и доверительными отношениями с еврейским государством.

Пока же остается неясным, готов ли сам ХАМАС выполнить одно из ключевых условий плана Трампа — разоружение. Представители движения уже заявили, что такой вопрос «не может стоять на повестке дня»

В то же время Франция и Египет настаивают, что международный контингент должен иметь мандат Совета Безопасности ООН, что автоматически вовлекает Россию, традиционно скептически относящуюся к западным военным инициативам.

Пока же остается неясным, готов ли сам ХАМАС выполнить одно из ключевых условий плана Трампа — разоружение. Представители движения уже заявили, что такой вопрос «не может стоять на повестке дня».

Таким образом, реализация американского плана по установлению мира в Газе остается неопределенной. И хотя Азербайджан сегодня рассматривается в числе возможных участников международной миссии, окончательное решение будет зависеть не только от дипломатических консультаций, но и от того, сумеет ли регион найти баланс между символикой мира и реальностью новых противоречий.

Читайте по теме

Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
15 октября 2025, 20:31 4402
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 7481
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
18 сентября 2025, 02:12 8675
Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 473
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 1708
Россия завела старую шарманку
Россия завела старую шарманку
16:48 1801
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
15:27 4533
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6012
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 2194
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:47
15:47 2983
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 2964
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 9731
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4548
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 3717

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 473
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 1708
Россия завела старую шарманку
Россия завела старую шарманку
16:48 1801
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
15:27 4533
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6012
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 2194
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:47
15:47 2983
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 2964
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 9731
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4548
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 3717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться