USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Эрдоган лично договорится с арабами

17:30 473

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Катар, чтобы обсудить покупку 24 подержанных самолетов Eurofighter Typhoon для модернизации ВВС Турции, пишет Bloomberg.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники сообщало, что Турция просит Катар продать ей подержанные истребители Eurofighter Typhoon. С этой целью Доху посещали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и командующий ВВС Зия Джемаль Кадыоглу.

Анкара в последние годы активно ищет варианты обновления своего авиапарка, основу которого составляют устаревшие варианты американских самолетов F-16.

В последние годы страна разрабатывает собственный истребитель Kaan, однако первые образцы могут поступить на вооружение только в 2030-х г. Также Турция ведет переговоры с британцами о закупке 40 Eurofighter Typhoon, однако требуемая Лондоном цена не устраивает Анкару.

Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 474
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 1710
Россия завела старую шарманку
Россия завела старую шарманку
16:48 1804
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
15:27 4535
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6015
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 2195
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:47
15:47 2984
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 2966
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 9733
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4549
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 3718

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 474
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 1710
Россия завела старую шарманку
Россия завела старую шарманку
16:48 1804
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
15:27 4535
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6015
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 2195
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:47
15:47 2984
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 2966
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 9733
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4549
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 3718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться