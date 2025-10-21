Эрдоган лично договорится с арабами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Катар, чтобы обсудить покупку 24 подержанных самолетов Eurofighter Typhoon для модернизации ВВС Турции, пишет Bloomberg.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники сообщало, что Турция просит Катар продать ей подержанные истребители Eurofighter Typhoon. С этой целью Доху посещали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и командующий ВВС Зия Джемаль Кадыоглу.

Анкара в последние годы активно ищет варианты обновления своего авиапарка, основу которого составляют устаревшие варианты американских самолетов F-16.

В последние годы страна разрабатывает собственный истребитель Kaan, однако первые образцы могут поступить на вооружение только в 2030-х г. Также Турция ведет переговоры с британцами о закупке 40 Eurofighter Typhoon, однако требуемая Лондоном цена не устраивает Анкару.