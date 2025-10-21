Грузия заменяет азербайджанскую нефть российской

USD 1.7000
Россия направила первую партию нефти на строящийся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники и данные системы отслеживания судов LSEG.

Как сообщает агентство, 6 октября компания «Русснефть» отправила на переработку в Кулеви 105,3 тыс. тонн нефти сорта Siberian Light. НПЗ, принявший груз, принадлежит частной компании Black Sea Petroleum и начал работу в октябре текущего года.

На первом этапе мощность предприятия составляет около 1,2 млн тонн в год, однако к 2028 году планируется увеличить объем переработки до 4 млн тонн. Производимое топливо предполагается направлять как на экспорт, так и на внутренний рынок. Представители «Русснефти» и Black Sea Petroleum на запрос Reuters не ответили.

«С появлением своего первого нефтеперерабатывающего завода Грузия намерена снизить импорт топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана», – отмечает Reuters.

В январе этого года Грузия импортировала свыше 143,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму более $106,9 млн. Основные объемы поставок пришлись на Россию – более 78,2 тыс. тонн, а также на Румынию (23,7 тыс. тонн) и Болгарию (22,8 тыс. тонн).

