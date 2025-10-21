USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Будет ли встреча в Будапеште?

17:43 244

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште может состояться 30 октября, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. В столице Венгрии, как ожидается, пройдет саммит президентов России и США.

Как отмечает издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «изложит свои планы» перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, возможна встреча европейских лидеров с Трампом до его переговоров с Путиным, пишет газета.

Лавров и Рубио созвонились 20 октября. Они, по словам российского министра, обсудили ход подготовки саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил возможности еще одного телефонного разговора Лаврова и Рубио.

После беседы Лаврова и Рубио агентство Reuters написало, что они могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже источник CNN сообщил, что встреча министров, ожидаемая на этой неделе, была отложена. Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала эти данные «инфобалаганом». В Кремле также заявили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей.

Переговоры президентов России и США пройдут в Будапеште, о них 16 октября объявил Трамп. Саммит, по его словам, состоится с целью «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».

