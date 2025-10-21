USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Глава МИД Эстонии едет в Азербайджан

18:07

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на этой неделе посетит с визитом Азербайджан. Как сообщает эстонское издание Postimees, министра будет сопровождать бизнес-делегация.

В рамках визита запланированы встречи главы МИД Эстонии с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а также заместителем министра цифрового развития и транспорта и министром экономики, сообщили в МИД Эстонии.

Цель визита - развитие двусторонних отношений, прежде всего в экономической сфере, а также выражение поддержки прогрессу, достигнутому в армяно-азербайджанском мирном процессе после подписания в Вашингтоне главами Азербайджана и Армении совместной декларации.

