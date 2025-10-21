Трампу и Путину не до встречи

Надежды на проведение в скором времени саммита Путин – Трамп в Будапеште, на котором президент США хотел положить конце войне в Украине, тают на глазах. Пока еще в отношении этой встречи пресса употребляет осторожный термин «откладывается». На самом деле, речь идет, по сути, об откладывании на неопределенный срок, то есть об отмене. Это стало ясно после первого же телефонного разговора глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они не смогли договориться даже о собственной встрече. Слишком велики разногласия, слишком разнится понимание предполагаемой повестки саммита в Будапеште, слишком разное видение путей мирного урегулирования. Собственно, это можно было предположить после того, как Трамп и Путин договорились о том, что их личной встрече должна предшествовать подготовительная работа внешнеполитических советников, которые должны обсудить все детали.

Чтобы не получилось, как на Аляске Ведь саммит на Аляске организовали буквально впопыхах, «под прицелом» 50-, а затем десятидневного ультиматума Трампа Москве по поводу введения заградительных пошлин против импорта в США из стран, покупающих российскую нефть (если не будет прекращен огонь). Но договориться в Анкоридже ни о чем не могли, была фактически отменена совместная пресс-конференция (краткие заявления двух лидеров уложились в 8 минут), не состоялся и совместный обед. Между тем вопрос вторичных санкций против партнеров Москвы на время «рассосался». Уже результат. Сейчас сложилась схожая ситуация. Телефонный разговор Путина с Трампом по инициативе первого состоялся накануне визита в Вашингтон Зеленского, в ходе которого он сильно рассчитывал получить крылатые ракеты «Томагавк», чтобы ими добивать, предположительно, российскую энергетическую инфраструктуру. Звонок Путина сорвал эти планы, Кремль одержал на текущем этапе важную тактическую победу. Однако Трамп в ходе разговора с российским лидером почему-то пришел к выводу о том, что тот сильно подвинулся (или может подвинуться, если встретиться лично с ним снова) в своей позиции по Украине. Это называется «трудности перевода». В ходе разговора президентов они могут позволить себе быть не до конца конкретными, в том числе не мешать собеседнику «понять» то, что ему говорят, в такой форме, в какой это тебе выгодно, даже если это не вполне соответствует действительности. «Он хочет в это верить?» - пусть верит. Не расстраивать же его и не перечить, нарываясь на резкости. Тактическая задача же была выполнена. Лавров с Рубио должны были углубиться в детали, избежав при этом всякого недопонимания и неточного толкования. Они должны были определить, о чем президенты будут говорить в Будапеште и на чем могут сойтись, какие договоренности зафиксировать. Единственный смысл встречаться после пустопорожнего саммита в Анкоридже – добиться прогресса по Украине, желательно в виде прекращения огня. Ну не тоннель же под Беринговым проливом им обсуждать. «Размыть» украинскую повестку вопросами двустороннего сотрудничества (от работы посольств до совместных экономических проектов, а также кооперации в решении других международных проблем) было бы весьма в интересах Москвы. Но Вашингтон сейчас не пойдет ни на какое сближение вне контекста решения украинского кризиса. Где ключевой вопрос – прекращение огня.

На каких условиях? Этот вопрос задали друг другу Рубио и Лавров. И тут выяснилось, что глава российской дипломатии не может сильно отойти от официальной позиции Москвы, обозначенной еще в июне 2024 года Путиным, когда он в качестве предусловия для прекращения огня потребовал вывода ВСУ из четырех восточных областей Украины в их административных границах, отказа от стремления в НАТО и много чего еще. Это президент РФ может себе позволить в разговорах с Трампом излагать мысли так, что потом пресса спекулирует в том духе, что, мол, Путин готов остановиться по линии фронта при условии вывода ВСУ из Донбасса и даже якобы – отдать обратно часть Запорожской и Херсонской областей. Последнее вообще заведомо нереально в текущей ситуации – отказаться от сухопутного моста в Крым?! А вот в ходе предметных консультаций такие «импровизации» невозможны. Что и подтвердилось. Подготовка саммита зависла – по крайней мере, до тех пор, пока либо МИД РФ не получит новые вводные от Кремля, либо Госдепартамент – от Белого дома. Немаловажное (и возможно, решающее) значение имеет упорство Зеленского, которого вовсю поддерживает Европа. Утечки в прессу о ходе его непростого разговора с Трампом в Белом доме 17 октября говорят о том, что Трамп давил на президента Украины, требуя пойти на уступки Путину. Но не преуспел. Зеленский чувствует за спиной поддержку Европы – деньгами и оружием в том числе. И Донбасс без боя сдавать отказался публично. В Киеве понимают: стоит пойти на территориальные уступки Москве – и поток денег и оружия прекратится. Ведь острота кризиса пройдет, и Европа займется собственным перевооружением перед лицом «угрозы с Востока». А Украина в это время может спокойно полежать в руинах.