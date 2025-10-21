Удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали украинский город Сумы дроном «Италмас». В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram, главу Сумской ОВА (областная военная администрация – ред.) Олега Григорова в Telegram и начальника Сумской ГВА (городская военная администрация – ред.) Сергея Кривошеенко в Telegram.

По словам Кобзара, около 16:30 дрон «Италмас» ударил по дорожному покрытию в Сумах.

«В настоящее время известно о девяти раненых», - рассказал он.

И.о. мэра Сум добавил, что из-за атаки повреждено более 10 автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.

В то же время начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко добавил, что россияне ударили по дороге во время движения автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали, они в стабильном состоянии.

В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что угроза повторных ударов сохраняется. Он призвал жителей Сумской области не игнорировать воздушную тревогу.

Отметим, что российский беспилотник «Италмас» (известен также как «Герань-3», «Изделие 54», «газонокосилка») представляет собой упрощенную модификацию ударного БПЛА Shahed-136. Выполнен по схеме «летающее крыло» и иногда упоминается как нечто среднее между «Шахедом» и «Ланцетом».