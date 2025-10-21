Удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали украинский город Сумы дроном «Италмас». В результате атаки пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram, главу Сумской ОВА (областная военная администрация – ред.) Олега Григорова в Telegram и начальника Сумской ГВА (городская военная администрация – ред.) Сергея Кривошеенко в Telegram.
По словам Кобзара, около 16:30 дрон «Италмас» ударил по дорожному покрытию в Сумах.
«В настоящее время известно о девяти раненых», - рассказал он.
И.о. мэра Сум добавил, что из-за атаки повреждено более 10 автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.
В то же время начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко добавил, что россияне ударили по дороге во время движения автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали, они в стабильном состоянии.
В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что угроза повторных ударов сохраняется. Он призвал жителей Сумской области не игнорировать воздушную тревогу.
Отметим, что российский беспилотник «Италмас» (известен также как «Герань-3», «Изделие 54», «газонокосилка») представляет собой упрощенную модификацию ударного БПЛА Shahed-136. Выполнен по схеме «летающее крыло» и иногда упоминается как нечто среднее между «Шахедом» и «Ланцетом».
* * * 18:34
Российские войска продолжают наносить воздушные удары по территории Украины. 21 октября под массированной атакой дронов оказался город Новгород-Северский Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.
Сообщается, что на данный момент известно об около 20 ударах «Шахедами» по Новгород-Северскому. «Россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского! Уже примерно около двадцати ударов «Шахедами»! Всем оставаться в укрытиях», - написал глава районной администрации в соцсети.
Впоследствии в областной военно-гражданской администрации (ОВГА) уточнили, что Новгород-Северский атаковали дроны. Известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины. Предварительно, семеро пострадавших. «Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести», - сообщили в ОВГА.
В последнее время ВС РФ значительно усилили обстрелы Черниговской области, которая на севере граничит с Россией. Так, за прошедшие сутки российские войска атаковали регион 51 воздушной целью. Были зафиксированы две баллистические ракеты и 49 «Шахедов». Из-за ночной атаки без света остались Чернигов и северные общины области. Кроме блэкаута, областной центр находится без водоснабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о непрерывных восстановительных работах в Черниговской области.