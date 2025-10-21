Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти

Завод считается самым крупным и современным в стране. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что со снабжением страны топливом все в порядке.

В Венгрии на нефтеперерабатывающем заводе MOL, который работает с российской нефтью, произошел сильный пожар, сообщает газета Magyar Nemzet.

«Мы со всей строгостью проведем расследование обстоятельств пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте», — написал он в Facebook.

По данным издания, пожар начался вечером 20 октября. Он локализован, идут работы по обеспечению безопасности. Причина происшествия выясняется, в результате пожара никто не пострадал.

Magyar Nemzet пишет, что MOL сосредоточит свое внимание на поставках нефти в Венгрию, а также рассмотрит необходимость использования стратегических запасов.

По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии получают сырье через южную ветку трубопровода «Дружба», которая поставляет российскую нефть. В октябре 2024 года компания заявила, что планирует увеличить долю переработки нефти, не связанной с Россией, до 100% к концу 2026 года. MOL планировала завершить этот переход к началу 2026 года, но необходимость дополнительных инвестиций привела к задержкам.

Сильный пожар на НПЗ произошел не из-за теракта, взрыва или какого-то целенаправленного внешнего воздействия, заявили представители MOL. «Мы не зафиксировали взрыва. …Проверка продолжается, но, согласно нашей текущей информации, нет никаких признаков того, что имело место внешнее воздействие», - сообщил на пресс-конференции в Будапеште директор по производству MOL Group Кристиан Пулай. Он пояснил, что громкий хлопок, который слышали находившиеся поблизости люди, произошел в результате возгорания газовой смеси.

Накануне в Румынии взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil, которым управляет румынское дочернее предприятие российской компании «Лукойл». Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн. В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на плановые технические осмотры. Однако в результате инцидента пострадал 57-летний рабочий.