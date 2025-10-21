Бельгия об истребителях для Украины: как только, так сразу

USD 1.7000
Бельгия сможет предоставить Украине дополнительные истребители F-16 в лучшем случае в следующем году. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина.

«Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине», - отметил Франкен.

По словам министра, процесс развертывания F-35 напрямую связан с возможностью передать Украине F-16. «Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины», - добавил глава оборонного ведомства Бельгии.

Напомним, Бельгия взяла на себя обязательство поставить украинской армии до 30 истребителей F-16 к 2028 году. Это предусмотрено соглашением о безопасности и долгосрочной поддержке, подписанным Бельгией и Украиной 28 мая 2024 года. Согласно документу, первые самолеты должны быть переданы «как можно скорее», при этом сама поставка зависит от замены бельгийских F-16 на новые F-35.

Как отмечало бельгийское правительство, участие в создании украинского компонента авиационной обороны включает не только поставку самолетов, но и обучение пилотов, техническую поддержку, а также обеспечение эксплуатации и обслуживания F-16 на территории Украины.

В мае министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия передаст Украине свои F-16 «даже раньше положенного срока».

