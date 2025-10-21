Народ убежал от левых

В воскресенье в Боливии прошел второй тур президентских выборов, в которых соревновались два кандидата от правых. Это удивительная перемена в стране, где почти двадцать лет у власти безраздельно были левые. С 2005 года правящей партией была МАС – от Movimiento al Socialismo – «Движение к социализму». Но на прошедших в августе всеобщих выборах она смогла провести в нижнюю палату парламента лишь одного кандидата (из 130 мест), а в ее представитель на президентских выборах набрал только 3% голосов. В то же время в финальный раунд выборов главы государства вышли два правых политика, которые сейчас и разыграли главный приз.

Причин такой резкой перемене много, но главная – тотальный провал политики «масистов» во главе с их лидером Эво Моралесом, когда-то бесконечно популярным лидером, первым президентом Боливии – урожденным индейцем и главой профсоюза сборщиков коки. Моралес принимал участие во всех президентских выборах, начиная с 2002 года, когда он неожиданно занял второе место. Для человека, который не имеет даже законченного среднего образования, это был сенсационный результат. Спустя три года на лозунгах антиамериканизма, легализации коки и тотальной национализации он избрался главой государства. В Боливии тогда был бум газовой добычи, и на выручке от его экспорта Эво Моралес вкладывал большие средства в развитие социальных программ, что поддерживало его популярность. Параллели с венесуэльским президентом Уго Чавесом, пустившим на социальные программы огромные доходы от нефти, самые прямые. И правление социалистов в Боливии привело к кризису и коллапсу национализированной газовой отрасли, а за ней всей экономики точно так же, как в Венесуэле угробили нефтяную промышленность и все народное хозяйство.

При попытке избраться в четвертый раз в 2019 году Моралес прибегнул в фальсификации, и из-за протестов был вынужден покинуть страну, прежняя популярность развеялась. К нынешним выборам его просто не допустили. Действующий президент, соратник Моралеса Луис Арсе, не имея никакой народной поддержки, отказался даже выдвигать свою кандидатуру. Сам Эво Моралес призвал сторонников проголосовать пустым бюллетенем: участие в выборах в Боливии обязательно, за отказ голосовать полагается штраф. Выдвинувшийся от МАС кандидат взял те самые несчастные 3%. Победитель президентской гонки сенатор Родриго Пас – сын бывшего президента страны Хайме Саморы, правившего с 1989 по 1993 год, неожиданно стал символом обновления страны. Правда, многие убеждены, что своим успехом он в первую очередь обязан своему партнеру по гонке – кандидату в вице-президенты бывшему капитану полиции Эдману Ларе. В 2023 году тот выпустил в TikTok серии видео, в которых разоблачал коррупцию в полицейских рядах, благодаря чему получил национальную известность и широкую поддержку. Антикоррупционный посыл привлек даже бывших сторонников МАС, несмотря на обещание Родриго Паса вернуть в страну капитализм.