И в Австралии разгоняют митинги

Газа (Палестина). Израиль возобновил бомбардировки Газы и прекратил поставки гуманитарной помощи. На фото: палестинцы молятся над телами погибших в результате израильских атак в больнице Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе

Мельбурн (Австралия). Полиция преследует протестующих против расизма

Бродвью (США). Противостояние полиции и демонстрантов после закрытия «Зоны свободы слова» возле центра временного содержания иммигрантов в Иллинойсе. Демонстрации проходят у здания уже несколько недель

Дакка (Бангладеш). Пожарные пытаются потушить пожар, вспыхнувший в грузовом отсеке международного аэропорта Хазрат Шахджалал

Париж (Франция). Ограбление Лувра: мужчины в капюшонах с бензопилами украли восемь французских королевских драгоценностей. На фото: эксперт-криминалист осматривает окно, которое использовалось для проникновения во время ограбления

Ватикан. Папа Лев XIV на площади Святого Петра отслужил мессу в день канонизации семи новых святых, включая бывшего сатаниста Бартоло Лонго