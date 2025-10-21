USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

И в Австралии разгоняют митинги

Газа (Палестина). Израиль возобновил бомбардировки Газы и прекратил поставки гуманитарной помощи. На фото: палестинцы молятся над телами погибших в результате израильских атак в больнице Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе

Мельбурн (Австралия). Полиция преследует протестующих против расизма

Бродвью (США). Противостояние полиции и демонстрантов после закрытия «Зоны свободы слова» возле центра временного содержания иммигрантов в Иллинойсе. Демонстрации проходят у здания уже несколько недель

Дакка (Бангладеш). Пожарные пытаются потушить пожар, вспыхнувший в грузовом отсеке международного аэропорта Хазрат Шахджалал

Париж (Франция). Ограбление Лувра: мужчины в капюшонах с бензопилами украли восемь французских королевских драгоценностей. На фото: эксперт-криминалист осматривает окно, которое использовалось для проникновения во время ограбления

Ватикан. Папа Лев XIV на площади Святого Петра отслужил мессу в день канонизации семи новых святых, включая бывшего сатаниста Бартоло Лонго

Мадрид (Испания). Фестиваль перегона скота в центре Мадрида. Более 1100 овец-мериносов и 200 коз прошли парадом по центру столицы

Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы
Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
