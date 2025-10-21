USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Пашинян и Чиковани обсудили вашингтонскую декларацию

Пашинян и Чиковани обсудили вашингтонскую декларацию

Вице-премьер - министр обороны Грузии Ираклий Чиковани в рамках официального визита в Армению встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии, пишут грузинские СМИ.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили дружественные отношения между Грузией и Арменией, а также актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества.

«Было подчеркнуто стратегическое партнерство между странами. В ходе беседы была затронута тема важности мира и стабильности в регионе. Вице-премьер - министр обороны Грузии Ираклий Чиковани вновь подтвердил готовность грузинской стороны внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества.

Он также отметил историческое значение подписанной в Вашингтоне совместной декларации между Арменией и Азербайджаном и заявил, что это соглашение внесет значительный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

В ходе встречи также обсуждалось существующее сотрудничество двух стран в сфере обороны», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

