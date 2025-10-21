USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Представители Азербайджана и Армении встретятся в Ереване

19:17 479

В Ереване 21–22 октября пройдет круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что в ходе дискуссий, в частности, будут затронуты сформированная по итогам встречи 8 августа в Вашингтоне повестка, меры по укреплению взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути развития стабильного экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. 

Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 1613
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6945
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
19:28 260
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 307
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 614
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 751
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 1998
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 11503
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы фото; новость дополнена 18:18
18:18 1720
Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 1376
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 2763

