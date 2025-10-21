Представители Азербайджана и Армении встретятся в Ереване

Отмечается, что в ходе дискуссий, в частности, будут затронуты сформированная по итогам встречи 8 августа в Вашингтоне повестка, меры по укреплению взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути развития стабильного экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.