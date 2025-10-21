USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Украденные из Лувра ценности не были застрахованы. Вернуть их будет сложно

Франция не получит выплат за драгоценности, которые похитили из Лувра, так как они не были застрахованы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление министерства культуры страны.

Представитель ведомства пояснил, что, когда экспонаты национального музея находятся в обычном месте хранения, государство выступает в качестве собственного страховщика.

FT пишет, что Лувру практически невозможно застраховать всю коллекцию, поскольку такие произведения, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Большой сфинкс из Таниса», невозможно оценить или определить их стоимость.

21 октября Reuters сообщало, что парижская полиция уверена, что в конечном счете задержит преступную группу, совершившую ограбление в Лувре, но вернуть похищенные драгоценности музею будет тяжело. По данным следствия, операция была хорошо спланированной и заняла считанные минуты: злоумышленники использовали подъемник и электроинструменты, чтобы проникнуть в «Галерею Аполлон» и сорвать витрины с ювелирными экспонатами королевских коллекций.

Ранее во вторник основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность выкупить украденные драгоценности и передать их в Лувр в Абу-Даби, пишет «Коммерсант». В соцсети Х он назвал инцидент «признаком деградации». Один из пользователей предположил, что именно он совершил кражу. На это Павел Дуров ответил: «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно; из Лувра в Абу-Даби никто не ворует».

Лувр ограбили 19 октября. Из музея под видом сотрудников воры вынесли девять исторических драгоценностей. Среди украденного — ожерелье и серьги из коллекции второй жены Наполеона, императрицы Марии-Луизы; колье, серьги и тиара из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; две броши, бант для лифа и тиара из коллекции императрицы Евгении. В МВД Франции допустили, что к краже причастны иностранцы.

