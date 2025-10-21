USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин

19:28 265

Вашингтон приостановил подготовку саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который был анонсирован после телефонного разговора президентов РФ и США на прошлой неделе. Об этом сообщает корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам источника NBC, Трамп полагает, что на данный момент ни Россия, ни Украина не готовы к тому, чтобы продвинуться дальше в переговорах.

Встреча в Будапеште, которую Трамп рассчитывал провести в ближайшие две недели, оказалась под вопросом после того, как стало ясно, что Путин не готов отступить в своих требованиях, рассказали Reuters знакомые с ситуацией европейские дипломаты. Намеченная на эту неделю подготовительная встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио была отменена. Это означает, что американцы не готовы к саммиту президентов, утверждают источники Reuters.

«Русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не будет никакой сделки», — сказал один из них. По словам другого, позиция Кремля по сравнению со встречей в Анкоридже не претерпела изменений: Россия по-прежнему отказывается останавливать боевые действия по текущей линии фронта.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома отмечает, что встреча Путина и Трампа не запланирована на ближайшее будущее. По данным чиновника, у американского лидера нет планов на встречу с Путиным «в ближайшем будущем».

Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 1615
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6946
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
19:28 266
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 307
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 615
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 753
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 1999
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 11505
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы фото; новость дополнена 18:18
18:18 1720
Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 1378
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 2764

ЭТО ВАЖНО

Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 1615
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 6946
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин
19:28 266
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 307
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 615
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 753
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 1999
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 11505
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы фото; новость дополнена 18:18
18:18 1720
Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 1378
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
16:25 2764
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться