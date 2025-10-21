Америка приостановила подготовку встречи Трамп-Путин

Вашингтон приостановил подготовку саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который был анонсирован после телефонного разговора президентов РФ и США на прошлой неделе. Об этом сообщает корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам источника NBC, Трамп полагает, что на данный момент ни Россия, ни Украина не готовы к тому, чтобы продвинуться дальше в переговорах.

Встреча в Будапеште, которую Трамп рассчитывал провести в ближайшие две недели, оказалась под вопросом после того, как стало ясно, что Путин не готов отступить в своих требованиях, рассказали Reuters знакомые с ситуацией европейские дипломаты. Намеченная на эту неделю подготовительная встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио была отменена. Это означает, что американцы не готовы к саммиту президентов, утверждают источники Reuters.

«Русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не будет никакой сделки», — сказал один из них. По словам другого, позиция Кремля по сравнению со встречей в Анкоридже не претерпела изменений: Россия по-прежнему отказывается останавливать боевые действия по текущей линии фронта.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома отмечает, что встреча Путина и Трампа не запланирована на ближайшее будущее. По данным чиновника, у американского лидера нет планов на встречу с Путиным «в ближайшем будущем».