Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Варламов для России теперь «террорист и экстремист»

19:50 1357

Росфинмониторинг обновил реестр «террористов и экстремистов». В него попали 69 человек, в том числе блогер Илья Варламов, политолог Сергей Медведев и ведущая телеканала «Дождь» Анна Монгайт, сообщает «Медуза».

Люди, включенные в реестр Росфинмониторинга, не могут совершать банковские операции — их счета в России блокируют.

В августе 2025 года суд в Москве заочно приговорил Илью Варламова к восьми годам колонии общего режима, признав блогера виновным по статьям о распространении «фейков» об армии и уклонении от обязанностей «иноагента». Также ему назначили штраф в размере 99,5 миллиона рублей.

Анна Монгайт заочно приговорена к пяти годам колонии по делу о военных «фейках». Сергей Медведев заочно приговорен к десяти годам колонии по обвинениям в повторной «дискредитации» армии и военных «фейках».

Америка поддержала Турцию
Америка поддержала Турцию обновлено 21:04
21:04 2187
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 3252
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 7728
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин новость дополнена
19:28 1747
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 770
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 1424
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 1410
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 2741
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 12695
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы
Азербайджан и Казахстан подписали важные документы фото; новость дополнена 18:18
18:18 2193
Эрдоган лично договорится с арабами
Эрдоган лично договорится с арабами
17:30 1879

