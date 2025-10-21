Совместные учения Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

USD 1.7000
Находящийся с визитом в Узбекистане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, представляющими Азербайджанскую Республику на совместных региональных учениях «Единство – 2025», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Совместные региональные учения «Единство – 2025» проходят в Самаркандской области Узбекистана. В них принимают участие военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Особо подчеркнув влияние проводимых учений на эффективность совместной региональной деятельности стран, министр обороны высоко оценил боевую подготовку коммандос и расчетов БПЛА азербайджанской армии, проявивших высокий профессионализм и мастерство в ходе учений.

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что подобные совместные учения являются показателем высокой боеспособности армий стран-участниц.

Министр пожелал участникам учений успехов в дальнейшей службе и выразил удовлетворение высоким уровнем организации совместных региональных учений «Единство – 2025», - говорится в сообщении ведомства.

