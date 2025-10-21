Нефтебаза в Крыму горит четвертые сутки

В поселке Гвардейское в Крыму уже четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе, сообщает The Moscow Times.

В понедельник днем над объектом наблюдался небольшой дым, а горящий резервуар поливали водой из трех пожарных машин, однако уже 21 октября огонь вспыхнул с новой силой. В небо поднялся столб черного дыма, который видно даже из отдаленных населенных пунктов.

Информацию о новом пожаре подтвердило «Радио Свобода», изучившее спутниковые снимки. Согласно полученным данным, к утру вторника на нефтебазе сгорело не менее пяти резервуаров с топливом. Объект принадлежит компании «Кедр», которая владеет самой большой сетью автозаправок в Крыму под брендом ATAN.

Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе беспилотниками 17 октября, Генштаб ВСУ заявил о поражении резервуара РВС-2000.

Этой ночью в районе объекта прогремели новые взрывы.

Жители Гвардейского рассказали, что слышали звуки полета дронов, после чего работала система ПВО.

Минобороны России об атаке ВСУ на Крым в утренней сводке не сообщало.