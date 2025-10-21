Бабаева экстрадируют из Германии

Согласно требованиям Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Украины Бабаева Самика Ариф оглу. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В заявлении ведомства говорится об установлении обоснованных подозрений в причастности Самика Бабаева к умышленному убийству, принято решение о его привлечении к следствию в качестве обвиняемого.

Бабаева объявили в международный розыск за уклонение от следствия.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.