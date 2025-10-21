Пашинян прилетел в Тбилиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию, сообщают армянские СМИ со ссылкой на департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Сегодня же состоялась встреча Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Подробности переговоров пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что армянский премьер отправится в Тбилиси для участия в открытии форума «Шелковый путь». Форум пройдет 22–23 октября и соберет около 2000 участников. В их числе представители политических и деловых кругов, международных организаций, отраслевые министры, руководители крупнейших компаний и эксперты мирового уровня.