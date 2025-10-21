Тяжелое ДТП в Шеки: есть погибшие и пострадавшие

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Ашагы Кюнгют Шекинского района.

В сообщении МЧС говорится, что в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно выехали пожарные и спасатели Шекинской городской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что ДТП произошло с участием автомобилей KİA, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106.

Пожарные и спасатели с помощью спецтехники извлекли из автомобиля ВАЗ-2107 тела Расуллу Турана Кямал оглу, 1992 года рождения, Мехтиевой Пярваны Кямал гызы и Мехтиевой Егяны Кямал гызы, 1981 года рождения.

Пожарные приняли необходимые меры безопасности на месте происшествия.

Кроме того, в результате ДТП водитель автомобиля KİA Аббасов Адалят Кямал оглу, 1977 года рождения, и его пассажирка Гасанова Нурана Афсар гызы, 1982 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту аварии проводится расследование.