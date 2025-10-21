USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

План окончания войны из 12 пунктов

21:41 1972

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают план из 12 пунктов, направленный на прекращение войны России против Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями инициативы, контроль за выполнением соглашений предполагается возложить на Совет по миру, который возглавит президент США Дональд Трамп.

Согласно предварительным условиям, после того как Россия последует примеру Украины и согласится на прекращение огня, обе стороны должны будут зафиксировать линии фронта и отказаться от дальнейших наступательных действий. План предусматривает возвращение всех депортированных детей в Украину, обмен военнопленными, предоставление Киеву гарантий безопасности и финансовой поддержки для восстановления разрушенной инфраструктуры. Также Украине обещают ускоренное рассмотрение заявки на вступление в Евросоюз.

Сообщается, что санкции против России будут постепенно смягчаться, однако около 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка РФ будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. При этом ограничения могут быть восстановлены, если Россия возобновит военные действия. 

Кроме того, Москва и Киев должны будут начать переговоры об управлении оккупированными территориями, однако, как подчеркивают источники издания, ни Европа, ни Украина не признают юридически эти земли российскими.

СМИ пишет, что детали плана еще уточняются и могут измениться. К тому же предложение требует согласования с Вашингтоном, поэтому европейские представители могут отправиться в США уже на этой неделе. Эта инициатива перекликается с заявлениями Трампа о необходимости заморозить войну вдоль нынешней линии разграничения перед началом переговоров.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после которого стороны договорились о возможной личной встрече в Будапеште. Однако позднее из-за несогласия Москвы остановить боевые действия американский президент отказался от этих планов, сообщили источники Reuters. Намечавшаяся встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна была подготовить саммит Путин–Трамп, также отменена.

