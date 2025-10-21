Делегация Турции в Карабахском университете

Как сообщили в пресс-службе министерства, в рамках визита, который состоялся 21 октября, делегация ознакомилась с ходом строительных работ в новом учебном корпусе университета, условиями, созданными в клинике Карабах ского университета и студенческом общежитии. Гостям показали аудитории, лаборатории и библиотеку, а также рассказали о проделанной работе по формированию образовательной и научной среды.

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым и председателем Совета высшего образования Турции (YÖK) Эролом Озваром посетила Карабах ский университет.

Затем состоялась встреча со студентами Карабахского университета. Выступая на встрече, министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал об успехах, достигнутых вузом за короткий период, современных образовательных возможностях, созданных для студентов, основных поставленных целях. Министр подчеркнул, что Карабахский университет сыграет важную роль в развитии интеллектуального и научного потенциала региона.

А председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар отметил важность укрепления образовательного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и предоставил информацию о совместных проектах и деятельности Турецко-азербайджанского университета. Он также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и академических обменов между Карабахским университетом и турецкими вузами.