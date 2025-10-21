Клинтон обвиняет: Трамп разрушает Белый дом

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Это не его [Трампа] дом, а наш [граждан]. А он его разрушает», — написала она.

Уточняется, что таким образом Клинтон высказалась о сносе части восточного крыла здания американской администрации, чтобы сделать проход к бальному залу, который хочет построить глава Белого дома.

Напомним, в Вашингтоне начались работы по строительству нового бального зала в Белом доме. При этом снос части здания противоречит обещаниям Трампа о неизменности исторической структуры архитектурного объекта. Строительные бригады приступили к демонтажу конструкций в восточном крыле, для разрушения стен использовалась тяжелая техника.