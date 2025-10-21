USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Клинтон обвиняет: Трамп разрушает Белый дом

21:54 940

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Это не его [Трампа] дом, а наш [граждан]. А он его разрушает», — написала она.

Уточняется, что таким образом Клинтон высказалась о сносе части восточного крыла здания американской администрации, чтобы сделать проход к бальному залу, который хочет построить глава Белого дома.

Напомним, в Вашингтоне начались работы по строительству нового бального зала в Белом доме. При этом снос части здания противоречит обещаниям Трампа о неизменности исторической структуры архитектурного объекта. Строительные бригады приступили к демонтажу конструкций в восточном крыле, для разрушения стен использовалась тяжелая техника.

Зеленский готов закончить войну
Зеленский готов закончить войну
21:56 1733
План окончания войны из 12 пунктов
План окончания войны из 12 пунктов
21:41 1977
Америка поддержала Турцию
Америка поддержала Турцию обновлено 21:04
21:04 4079
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 4233
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 8255
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин новость дополнена
19:28 2496
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 1130
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 1913
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 1757
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 3203
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 13715

