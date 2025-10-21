USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Зеленский готов закончить войну

Зеленский готов закончить войну

21:56

Украина выразила готовность закончить войну, линия фронта при этом может стать началом дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передают украинские СМИ.

«Мы четко на одной стороне с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию – всем странам, всем лидерам. Украина вновь выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог – на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично», - заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, линия фронта может стать началом дипломатии. «Вместо этого Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос – вопрос дальнобойности – дает, возможно, незаменимый ключ к миру», - добавил Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами – важные мероприятия далее по неделе.

«Будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение по нашим оборонным возможностям. Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно. Сейчас детали еще рано называть – все будет на неделе», – заявил президент Украины.

