Российский рынок акций обвалился из-за срыва встречи Трамп-Путин

22:23 596

На фоне новостей об отмене встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина индекс Мосбиржи (IMOEX2) на торгах во вторник, 21 октября, упал на 4,91% к закрытию вечерней сессии и достиг отметки 2608,42 пункта, передает РБК.

В четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении новой встречи в Будапеште. По итогам торгов 16 октября индекс Мосбиржи (IMOEX2) взлетел на 6,97%, до 2716,58 пункта. Это был лучший результат с декабря 2024 года, отмечает РБК. Российский рынок акций таким образом отыгрывал итоги телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако 21 октября в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп не планирует встречу с Владимиром Путиным «в ближайшее время».

По итогам основной торговой сессии все акции, входящие в индекс Мосбиржи, вышли в красную зону.

Давление на рынок оказывают также новости о том, что лидеры стран Евросоюза собираются принять решение по 19-му пакету санкций уже в этот четверг, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» (одна из ведущих управляющих компаний на российском рынке - ред.) Максим Федосов.

Зеленский готов закончить войну
Зеленский готов закончить войну
21:56 1738
План окончания войны из 12 пунктов
План окончания войны из 12 пунктов
21:41 1987
Америка поддержала Турцию
Америка поддержала Турцию обновлено 21:04
21:04 4085
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 4237
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 8257
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин новость дополнена
19:28 2498
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 1130
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 1914
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 1758
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 3206
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 13721

