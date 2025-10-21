Российский рынок акций обвалился из-за срыва встречи Трамп-Путин

На фоне новостей об отмене встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина индекс Мосбиржи (IMOEX2) на торгах во вторник, 21 октября, упал на 4,91% к закрытию вечерней сессии и достиг отметки 2608,42 пункта, передает РБК.

В четверг, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении новой встречи в Будапеште. По итогам торгов 16 октября индекс Мосбиржи (IMOEX2) взлетел на 6,97%, до 2716,58 пункта. Это был лучший результат с декабря 2024 года, отмечает РБК. Российский рынок акций таким образом отыгрывал итоги телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако 21 октября в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп не планирует встречу с Владимиром Путиным «в ближайшее время».

По итогам основной торговой сессии все акции, входящие в индекс Мосбиржи, вышли в красную зону.

Давление на рынок оказывают также новости о том, что лидеры стран Евросоюза собираются принять решение по 19-му пакету санкций уже в этот четверг, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» (одна из ведущих управляющих компаний на российском рынке - ред.) Максим Федосов.