Трамп: Арабские союзники нам помогут

«Множество наших теперь отличных союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему регионах открыто и решительно, с большим энтузиазмом сообщили мне, что будут рады возможности по моей просьбе войти в Газу крупными силами и «приструнить ХАМАС», если ХАМАС продолжит действовать неподобающим образом, нарушая соглашение с нами», - написал Трамп.

Государства - союзники США на Ближнем Востоке заявили о готовности направить войска в сектор Газа для борьбы с группировкой ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, сообщает DW.

По словам главы Белого дома, пока что он «сказал нет» этим странам в ответ на их предложение, так как «все еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно». «Если же нет, то конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким», - пригрозил президент США.

Трамп не уточнил, какие именно страны он имел в виду.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль заявил, что ХАМАС ждут «очень плохие вещи», если движение не разоружится. При этом он добавил, что процесс потребует времени.

«Если ХАМАС не разоружится в соответствии с соглашением, произойдут очень плохие вещи, не так ли? Кроме того, стимул заключается в том, что, если они разоружатся, то всех по ту сторону конфликта ждет лучшее будущее», — сказал Вэнс.

Вице-президент США также заявил, что не собирается устанавливать конкретные сроки разоружения ХАМАС. По его словам, это процесс «сложный, многое в нем непредсказуемо».

План завершения войны в секторе Газа из 20 пунктов подготовили США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 14 октября пригрозил насильно разоружить ХАМАС, если движение не сделает этого самостоятельно. Он уточнил, что процесс должен завершиться «в разумные сроки», не назвав точных дат.