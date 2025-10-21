USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
«Барса» разгромила «Олимпиакос» и обошла «Карабах»

Отдел спорта
22:39 457

Сегодня стартовал 3-й тур Лиги чемпионов. Состоялись уже два матча. «Барселона» на Олимпийском стадионе разгромила греческий «Олимпиакос» - 6:1.

Три мяча у победителей забил Фермин Лопес, дублем отметился Маркус Рэшфорд, еще один гол на счету Ламина Ямаля, отличившегося с пенальти. Стоит отметить, что с 57-й минуты греки играли в меньшинстве.

Благодаря крупной победе «Барса» поднялась на 3-е место, опередив в том числе и «Карабах», но имея на игру больше. Чемпион Азербайджана в данный момент на 7-й позиции.

В другом уже состоявшемся матче в Алматы «Кайрат» сыграл вничью (0:0) с кипрским «Пафосом».

Чуть позже сегодня начнутся еще семь игр.

«Карабах», напомним, сыграет завтра в Бильбао с «Атлетиком».

Зеленский готов закончить войну
Зеленский готов закончить войну
21:56 1738
План окончания войны из 12 пунктов
План окончания войны из 12 пунктов
21:41 1991
Америка поддержала Турцию
Америка поддержала Турцию обновлено 21:04
21:04 4088
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
18:29 4239
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
16:33 8257
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин новость дополнена
19:28 2498
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
19:07 1130
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
18:57 1915
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
18:41 1758
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы?
Американский генерал приезжал к Алиеву из-за Газы? важный вопрос
17:23 3206
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана все еще актуально
15:28 13721

