«Барса» разгромила «Олимпиакос» и обошла «Карабах»

Три мяча у победителей забил Фермин Лопес, дублем отметился Маркус Рэшфорд, еще один гол на счету Ламина Ямаля, отличившегося с пенальти. Стоит отметить, что с 57-й минуты греки играли в меньшинстве.

Сегодня стартовал 3-й тур Лиги чемпионов. Состоялись уже два матча. «Барселона» на Олимпийском стадионе разгромила греческий «Олимпиакос» - 6:1.

Благодаря крупной победе «Барса» поднялась на 3-е место, опередив в том числе и «Карабах», но имея на игру больше. Чемпион Азербайджана в данный момент на 7-й позиции.

В другом уже состоявшемся матче в Алматы «Кайрат» сыграл вничью (0:0) с кипрским «Пафосом».

Чуть позже сегодня начнутся еще семь игр.

«Карабах», напомним, сыграет завтра в Бильбао с «Атлетиком».