Сколько Евросоюз выделил денег Украине?

С начала войны Европейский союз предоставил Украине почти 178 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи, больше, чем любая другая страна мира», — указал он.

По его словам, 62,3 млрд евро из этой суммы пошли на военную помощь Украине, в том числе через Европейский фонд мира.

Домбровскис сообщил, что с начала 2025 года ЕС поставил Киеву около 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра, при этом нарастил собственное производство с 300 тыс. снарядов в 2022 году до 2 млн снарядов в 2025-м. 

Кроме того, по его словам, через несколько недель Еврокомиссия предложит схему экспроприации активов РФ для выплаты репарационного кредита Украине.

ЭТО ВАЖНО

