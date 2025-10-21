Россия выдвинула Америке свои условия по Украине

Россия повторила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной в частном (неофициальном) документе, отправленном в США в минувшие выходные, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, в документе, известном как non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила свое требование — захват всего Донбасса. Агентство отмечает, что это противоречит текущей позиции президента США Дональда Трампа, который считает, что линия фронта должна быть заморожена.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 21 октября заявлении отметил, что во время последней встречи с американским лидером (17 октября) они договорились, что именно так попытаются «организовать диалог — на существующей линии. Именно таков был сигнал президента Трампа его команде». По словам Зеленского, Россия делает все, чтобы избежать переговоров.

Ранее сегодня Reuters сообщало со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште остановлена, поскольку Москва отказывается от предложения о немедленном прекращении огня. По словам собеседника агентства, «президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем», а госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели «продуктивный телефонный разговор», но отказались от личной встречи. В Белом доме подтвердили, что Трамп отказался от идеи встретиться с Путиным в Венгрии, пишет The Wall Street Journal.