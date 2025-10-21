USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

В канун встречи с американцами Нетаньяху неожиданно уволил главу СНБ

21 октября 2025, 23:09

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил главу Совета национальной безопасности Цахи Анегби о том, что тот снят с должности, сообщают израильские СМИ. 

«Премьер-министр Нетаньяху уведомил меня сегодня о намерении назначить нового главу Совета национальной безопасности. В связи с этим сегодня заканчивается мое пребывание на посту советника по вопросам национальной безопасности и главы Совета национальной безопасности. Разумеется, я буду готов помочь моему преемнику, если это потребуется», – говорится в заявлении Анегби для прессы.

Цахи Анегби

Покидая пост, чиновник заявил о своей причастности к «ужасному провалу 7 октября», который «должен быть расследован». «Необходимо извлечь уроки и восстановить подорванное доверие», - сказал Анегби.

Согласно информации, до сообщения об отставке глава СНБ Израиля принимал участие во встрече Биньямина Нетаньяху с главой египетской разведки Хасаном Рашидом. В связи с неожиданной отставкой главы СНБ его участие в завтрашней встрече премьер-министра Израиля с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отменено.

«Биньямин Нетаньяху поблагодарил Цахи Анегби за его работу на посту главы Совета национальной безопасности в течение трех лет и пожелал ему успехов в будущих начинаниях», - сообщили в канцелярии израильского премьера.

Также в сообщении отмечается, что спецслужбу возглавит заместитель главы СНБ Гиль Райх, исполняющий обязанности главы СНБ.

