Саудовский кронпринц посетит Вашингтон

впервые за семь лет
21 октября 2025, 23:21 358

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман посетит Вашингтон 18 ноября, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

 

По их словам, Саудовская Аравия хочет заключить с США оборонный пакт.

Наследный принц Саудовской Аравии последний раз приезжал в Белый дом семь лет назад. После этого главы двух стран виделись в мае нынешнего года во время четырехдневной поездки американского президента по Ближнему Востоку.

На грядущей ноябрьской встрече главными темами для обсуждения, скорее всего, станут обмен военной информацией и данными разведки между Саудовской Аравией и США, пишет CBS.

17 октября газета The Financial Times писала со ссылкой на источники, что две страны обсуждают оборонное соглашение. Оно будет включать «усиление сотрудничества в военной сфере и в области разведданных».

