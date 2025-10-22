USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Тела еще двух заложников доставлены в Израиль

Вечером 21 октября из сектора Газы через Международный комитет Красного Креста Израилю переданы останки двух заложников, которые вернул ХАМАС. Это седьмая по счету передача останков погибших в плену ХАМАС израильтян, пишут израильские СМИ.

«При посредничестве «Красного Креста» Израиль получил два гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛ и ШАБАК на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛ. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение», - сообщили в канцелярии президента Израиля Биньямина Нетаньяху.

21 октября, 23:33

Движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела двух израильских заложников. Об этом говорится во в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает «Интерфакс».

Позднее сотрудники Красного Креста передадут тела израильским военным в секторе Газа.

«ЦАХАЛ получил сообщение от Красного Креста, что представители этой организации получили от ХАМАС два гроба с останками заложников и направляются к позиции ЦАХАЛа в секторе Газа», - говорится в сообщении израильской армии.

Тела доставят в Израиль, где позже будут идентифицированы личности погибших.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ подчеркивается, что движение ХАМАС должно выполнить условия соглашения и сделать все возможное для возвращения тел всех погибших.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

