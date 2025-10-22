Тела еще двух заложников доставлены в Израиль

«При посредничестве «Красного Креста» Израиль получил два гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛ и ШАБАК на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛ. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение», - сообщили в канцелярии президента Израиля Биньямина Нетаньяху.

Вечером 21 октября из сектора Газы через Международный комитет Красного Креста Израилю переданы останки двух заложников, которые вернул ХАМАС. Это седьмая по счету передача останков погибших в плену ХАМАС израильтян, пишут израильские СМИ.

Движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела двух израильских заложников. Об этом говорится во в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает «Интерфакс».

Тела доставят в Израиль, где позже будут идентифицированы личности погибших.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ подчеркивается, что движение ХАМАС должно выполнить условия соглашения и сделать все возможное для возвращения тел всех погибших.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.