Трамп надеется: «Девятая на подходе»

21 октября 2025, 23:41 752

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время при посредничестве Соединенных Штатов может завершиться девятая война. Какая именно — он не сказал.

«Да, будет тяжело победить (Джорджа) Вашингтона и (Авраама) Линкольна, но мы попробуем, правда? Хотя они не закончили восемь войн. Мы закончили восемь войн. Верите вы или нет, но девятая — уже на подходе», — сказал Трамп на пресс-конференции.

К числу завершенных войн с момента начала своего второго президентского срока Трамп относит, в том числе конфликты между Арменией и Азербайджаном, Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном. Восьмым завершенным конфликтом, по словам президента США, стала война в секторе Газа.

В день подписания мирного соглашения в Катаре между Израилем и ХАМАС Трамп заявил, что дальше американские власти сосредоточатся на прекращении российско-украинской войны.

Али Асадов в Грузии
Али Асадов в Грузии
00:21 207
Украина заявила, что ударила ракетами Storm Shadow по Брянскому химзаводу
Украина заявила, что ударила ракетами Storm Shadow по Брянскому химзаводу новость дополнена
00:12 650
Зеленский готов закончить войну
Зеленский готов закончить войну
21 октября 2025, 21:56 3148
План окончания войны из 12 пунктов
План окончания войны из 12 пунктов
21 октября 2025, 21:41 3319
Америка поддержала Турцию
Америка поддержала Турцию обновлено 21:04
21 октября 2025, 21:04 5226
Трампу и Путину не до встречи
Трампу и Путину не до встречи наша аналитика
21 октября 2025, 18:29 4769
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан
Токаев о транспортировке нефти и урана через Азербайджан фото; видео; обновлено 16:33
21 октября 2025, 16:33 8629
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин
«В ближайшем будущем» не планируется: Америка поставила на паузу встречу Трамп-Путин новость дополнена
21 октября 2025, 19:28 2791
И в Австралии разгоняют митинги
И в Австралии разгоняют митинги объектив haqqin.az
21 октября 2025, 19:07 1347
Народ убежал от левых
Народ убежал от левых новый поворот
21 октября 2025, 18:57 2188
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
Пожар на главном НПЗ Венгрии: он работает на российской нефти
21 октября 2025, 18:41 1975

