Трамп надеется: «Девятая на подходе»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время при посредничестве Соединенных Штатов может завершиться девятая война. Какая именно — он не сказал.

«Да, будет тяжело победить (Джорджа) Вашингтона и (Авраама) Линкольна, но мы попробуем, правда? Хотя они не закончили восемь войн. Мы закончили восемь войн. Верите вы или нет, но девятая — уже на подходе», — сказал Трамп на пресс-конференции.

К числу завершенных войн с момента начала своего второго президентского срока Трамп относит, в том числе конфликты между Арменией и Азербайджаном, Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном. Восьмым завершенным конфликтом, по словам президента США, стала война в секторе Газа.

В день подписания мирного соглашения в Катаре между Израилем и ХАМАС Трамп заявил, что дальше американские власти сосредоточатся на прекращении российско-украинской войны.