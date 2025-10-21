Необъявленный визит генсека НАТО в Вашингтон

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может во вторник приехать в Вашингтон с необъявленным визитом.

Об этом, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, заявил журналист Reuters Грэм Слаттери в соцсети X.

По данным, полученным репортером, приезд Рютте будет означать оперативное реагирование европейских стран на новый «дипломатический маневр» президента США Дональда Трампа, в частности, на его (как сообщает журналист NBC News Гаррет Хааке) отказ от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.